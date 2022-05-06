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Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П
5.0
2
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Автоматические выключатели
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П
    Арт. 77777X2791006
    5.0
    2
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П

      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/1П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X2791006
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях и соответствуют ГОСТ Р50345-2010. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам.

        Преимущества

        • Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса
        • Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями
        • На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния
        • Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку