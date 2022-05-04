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Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
4.0
3
Найти аналог
Автоматические выключатели
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
    Арт. 77777X2791010
    4.0
    3
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
    Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П

      Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X2791010
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Предельная коммутационная способность (ПКС) – это максимальный ток короткого замыкания, который выключатель сможет отключить и остаться при этом работоспособным. Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия выключателя по превышению тока нагрузки. Класс токоограничения – ограничивает ток короткого замыкания в пределах 1/3 полупериода (2,5-6 мс).

        Преимущества

        • Двухпозиционный зажим на DIN-рейку
        • Повышенная жесткость корпуса
        • Углубления для удобного демонтажа с DIN-рейки. Можно снять одной отверткой