Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П

Преимущества

Двухпозиционный зажим на DIN-рейку

Повышенная жесткость корпуса

Углубления для удобного демонтажа с DIN-рейки. Можно снять одной отверткой

Предельная коммутационная способность (ПКС) – это максимальный ток короткого замыкания, который выключатель сможет отключить и остаться при этом работоспособным. Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия выключателя по превышению тока нагрузки. Класс токоограничения – ограничивает ток короткого замыкания в пределах 1/3 полупериода (2,5-6 мс).