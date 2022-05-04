Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/2П
Арт. 77777X2791010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Степень защиты
|IP 20
- Предельная коммутационная способность (ПКС) – это максимальный ток короткого замыкания, который выключатель сможет отключить и остаться при этом работоспособным. Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия выключателя по превышению тока нагрузки. Класс токоограничения – ограничивает ток короткого замыкания в пределах 1/3 полупериода (2,5-6 мс).
Преимущества
- Двухпозиционный зажим на DIN-рейку
- Повышенная жесткость корпуса
- Углубления для удобного демонтажа с DIN-рейки. Можно снять одной отверткой