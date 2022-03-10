Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-2500

Преимущества

Простота эксплуатации

Большой диапазон рабочих напряжений

Отсутствует искажение синусоиды

Высокий КПД

Высоковольтная защита

Функция "Байпас"

Класс защиты IP20

Цифровой дисплей

Петли для крепления на стене

Стабилизатор Ресанта СПН-2500 уверенно работает на сетях с напряжением от 90В до 260В, обеспечивая на выходе стандартные 220В, обязательные для нормального и безопасного функционирования электроприборов. Погрешность регулировки не превышает 8%, что приемлемо практически для любого электрооборудования за исключением высокоточного и особо чувствительного к напряжению. Регулировка напряжения осуществляется ступенчато. Частотные помехи нивелируются посредством специальных фильтров, установленных на входе и выходе. Стабилизатор Ресанта СПН-2500 прост в монтаже и использовании. Однажды зафиксированный на стене он не нуждается в каком-либо специальном обслуживании. Для визуального контроля над входным и выходным напряжением на лицевой панели имеется большой цифровой дисплей. При срабатывании систем защиты на нем отображаются коды предупреждения. При напряжении в сети выше допустимого (260±5 В) нагрузка автоматически отключается и подключается после возвращения в рабочий диапазон. Имеется также защита от перегрузки и от короткого замыкания.