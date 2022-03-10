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Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-2500
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-2500
    Арт. X1835
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-2500

      Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1835
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		260x155x310
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор Ресанта СПН-2500 уверенно работает на сетях с напряжением от 90В до 260В, обеспечивая на выходе стандартные 220В, обязательные для нормального и безопасного функционирования электроприборов. Погрешность регулировки не превышает 8%, что приемлемо практически для любого электрооборудования за исключением высокоточного и особо чувствительного к напряжению. Регулировка напряжения осуществляется ступенчато. Частотные помехи нивелируются посредством специальных фильтров, установленных на входе и выходе. Стабилизатор Ресанта СПН-2500 прост в монтаже и использовании. Однажды зафиксированный на стене он не нуждается в каком-либо специальном обслуживании. Для визуального контроля над входным и выходным напряжением на лицевой панели имеется большой цифровой дисплей. При срабатывании систем защиты на нем отображаются коды предупреждения. При напряжении в сети выше допустимого (260±5 В) нагрузка автоматически отключается и подключается после возвращения в рабочий диапазон. Имеется также защита от перегрузки и от короткого замыкания. 

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Большой диапазон рабочих напряжений
        • Отсутствует искажение синусоиды
        • Высокий КПД
        • Высоковольтная защита
        • Функция "Байпас"
        • Класс защиты IP20
        • Цифровой дисплей
        • Петли для крепления на стене