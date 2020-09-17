Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)

Преимущества

Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения

Поставляются в двух вариантах цветовой температуры

Является энергоэффективной заменой галогенных прожекторов

При малой мощности потребления обладает высокой светоотдачей

Высокая механическая прочность и полная защита от пыли и влаги по классу IP65

Компактное исполнение без выносного драйвера



Ударопрочный корпус

Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод

Срок службы более 50 000 часов



Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 предназначен для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.