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Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
5.0
1
434 ₽
570 ₽
Фонари и фонарики
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
    Арт. О00000009466
    5.0
    1
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)

      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)

      • -136 ₽
      434 ₽
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009466
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		IEK
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.24
      Габариты, мм
      		127x106x26
      Все характеристики
      • -136 ₽
      434 ₽
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 предназначен для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.

        Преимущества

        • Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения
        • Поставляются в двух вариантах цветовой температуры
        • Является энергоэффективной заменой галогенных прожекторов
        • При малой мощности потребления обладает высокой светоотдачей
        • Высокая механическая прочность и полная защита от пыли и влаги по классу IP65
        • Компактное исполнение без выносного драйвера
        • Ударопрочный корпус
        • Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод
        • Срок службы более 50 000 часов