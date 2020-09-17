Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 IP65 4000К LPDO601-30-40-K02 (черный)
Арт. О00000009466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.24
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Габариты, мм
|127x106x26
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- Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-30 предназначен для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Преимущества
- Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения
- Поставляются в двух вариантах цветовой температуры
- Является энергоэффективной заменой галогенных прожекторов
- При малой мощности потребления обладает высокой светоотдачей
- Высокая механическая прочность и полная защита от пыли и влаги по классу IP65
- Компактное исполнение без выносного драйвера
- Ударопрочный корпус
- Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод
- Срок службы более 50 000 часов