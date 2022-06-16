Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-4K-E14 (7 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-4K-E14 имеет малый вес и компактный размер, поэтому обеспечивается удобство в процессе монтажа даже в условиях ограниченного пространства. Модель имеет прочный корпус из высококачественного пластика, поэтому характеризуется продолжительным эксплуатационным периодом. Изделие сохраняет первоначальные свойства благодаря устойчивости к деформации, воздействию высокой температуры и образованию сколов, трещин и других механических повреждений. Лампа предназначена для применения в ресторане, кафе, загородном доме, гостинице, школе, квартире, больнице, детском саду, офисе или на даче.