Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-4K-E14 (7 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012831
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-4K-E14 (7 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-4K-E14 имеет малый вес и компактный размер, поэтому обеспечивается удобство в процессе монтажа даже в условиях ограниченного пространства. Модель имеет прочный корпус из высококачественного пластика, поэтому характеризуется продолжительным эксплуатационным периодом. Изделие сохраняет первоначальные свойства благодаря устойчивости к деформации, воздействию высокой температуры и образованию сколов, трещин и других механических повреждений. Лампа предназначена для применения в ресторане, кафе, загородном доме, гостинице, школе, квартире, больнице, детском саду, офисе или на даче.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена