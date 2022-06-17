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Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, теплый свет, Е14)
5.0
2
80 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, теплый свет, Е14)
    Арт. О00000012832
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, теплый свет, Е14)

      Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, теплый свет, Е14)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012832
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-30
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Модель не подвержена износу, деформации и внешнему воздействию, поэтому в течение длительного периода сохраняет первоначальные свойства. Изделие оптимально для установки даже в труднодоступных местах за счет компактного размера и малого веса. В конструкции есть специальные диоды, которые обеспечивают непрерывное функционирование лампы в течение 35000 ч. Максимальная потребляемая мощность модели составляет 7 Вт, что способствует экономии на оплате коммунальных платежей. Изделие предназначено для использования в светильниках, торшерах или бра.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена