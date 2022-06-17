Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Модель не подвержена износу, деформации и внешнему воздействию, поэтому в течение длительного периода сохраняет первоначальные свойства. Изделие оптимально для установки даже в труднодоступных местах за счет компактного размера и малого веса. В конструкции есть специальные диоды, которые обеспечивают непрерывное функционирование лампы в течение 35000 ч. Максимальная потребляемая мощность модели составляет 7 Вт, что способствует экономии на оплате коммунальных платежей. Изделие предназначено для использования в светильниках, торшерах или бра.