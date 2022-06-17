Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, теплый свет, Е14)
Арт. О00000012832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-30
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Модель не подвержена износу, деформации и внешнему воздействию, поэтому в течение длительного периода сохраняет первоначальные свойства. Изделие оптимально для установки даже в труднодоступных местах за счет компактного размера и малого веса. В конструкции есть специальные диоды, которые обеспечивают непрерывное функционирование лампы в течение 35000 ч. Максимальная потребляемая мощность модели составляет 7 Вт, что способствует экономии на оплате коммунальных платежей. Изделие предназначено для использования в светильниках, торшерах или бра.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена