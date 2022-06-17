Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-5W-230-2.7K-E14 (свеча, 5 Вт, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-5W-230-2,7K-E14 оптимальна для использования в жилых и общественных помещениях. Цветовая температура устройства составляет 2700 К. Благодаря этому модель относится к теплому белому спектру. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает равномерное освещение. Лампа характеризуется экономичным потреблением электричества, что позволяет снизить затраты на оплату коммунальных услуг. Заявленный срок службы устройства составляет 3000 ч. Корпус не подвержен внешнему воздействию и деформации, так как при изготовлении применяются высококачественные и прочные материалы. Благодаря цоколю типа E14 лампа совместима с разными светильниками, бра и торшерами.