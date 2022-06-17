Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-2.7K-E14 (шар, 7 Вт, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-2,7K-E14 изготавливается из прочных и высококачественных материалов, устойчивых к износу и деформации. Устройство также не подвержено внешнему воздействию и механическим повреждениям. Благодаря этому модель сохраняет эксплуатационные свойства даже при многолетнем применении. Эквивалентная мощность устройства достигает 60 Вт, а потребляемая составляет 7 Вт. За счет этого можно значительно снизить затраты на оплату счетов за электричество. Для мягкого и равномерного распределения светового потока лампа имеет матовое покрытие на колбе. Устройство с цоколем типа Е14 используется в ночниках, люстрах, бра и торшерах.