Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-2,7K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, теплый свет, GU5.3)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux L-E-MR16-7W-230-2,7K-GU5.3 не подвержена мерцанию, что снижает нагрузку на органы зрения. Устройство характеризуется низким тепловыделением даже при продолжительном включении, благодаря чему имеет длительный срок службы. Максимальная потребляемая мощность равна 7 Вт, что позволяет экономить электрическую энергию. Лампа создает поток теплого белого спектра, так как имеет цветовую температуру 2700 К. Благодаря этому устройство оптимально для освещения жилых и офисных помещений. Корпус модели устойчив к механическим нагрузкам и повреждениям, так как во время изготовления используют прочные и долговечные материалы. Эквивалентная мощность лампы достигает 60