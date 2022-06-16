Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K-E27 (груша, 15 Вт, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K-E27 не требует специальной утилизации, так как не содержит ртуть. Колба из высококачественных, прочных и долговечных материалов устойчива к деформации, нагрузкам, механическим повреждениям и внешнему воздействию. Устройство сохраняет потребительские свойства на протяжении заявленного срока службы, который составляет 30000 ч. Благодаря экономичному энергопотреблению модель обеспечивает снижение затрат на оплату коммунальных услуг. Лампа мгновенно включается и не мерцает во время работы. Это значительно снижает нагрузку на органы зрения и обеспечивает комфорт при повседневном применении.