Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K-E27 (груша, 15 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012793
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K-E27 (груша, 15 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012793
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K-E27 не требует специальной утилизации, так как не содержит ртуть. Колба из высококачественных, прочных и долговечных материалов устойчива к деформации, нагрузкам, механическим повреждениям и внешнему воздействию. Устройство сохраняет потребительские свойства на протяжении заявленного срока службы, который составляет 30000 ч. Благодаря экономичному энергопотреблению модель обеспечивает снижение затрат на оплату коммунальных услуг. Лампа мгновенно включается и не мерцает во время работы. Это значительно снижает нагрузку на органы зрения и обеспечивает комфорт при повседневном применении.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена