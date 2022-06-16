Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)
5.0
2
70 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)
    Арт. О00000012811
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012811
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 обеспечивает поток естественного белого спектра, так как цветовая температура составляет 4000 К. Устройство оснащено цоколем типа GU5.3, поэтому предназначено для подвесных или натяжных потолков. Небольшой вес и компактный размер обеспечивают удобство во время монтажа. Прочные и высококачественные материалы, используемые при изготовлении корпуса, устойчивы к трещинам, сколам, потертостям и другим механическим повреждениям. Благодаря этому лампа сохраняет потребительские свойства в течение 30000 ч. Светодиоды мгновенно активируются и не мерцают во время работы, за счет чего снижается нагрузка на органы зрения.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена