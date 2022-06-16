Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (рефлектор, 7 Вт, нейтральный свет, GU5.3)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3 обеспечивает поток естественного белого спектра, так как цветовая температура составляет 4000 К. Устройство оснащено цоколем типа GU5.3, поэтому предназначено для подвесных или натяжных потолков. Небольшой вес и компактный размер обеспечивают удобство во время монтажа. Прочные и высококачественные материалы, используемые при изготовлении корпуса, устойчивы к трещинам, сколам, потертостям и другим механическим повреждениям. Благодаря этому лампа сохраняет потребительские свойства в течение 30000 ч. Светодиоды мгновенно активируются и не мерцают во время работы, за счет чего снижается нагрузка на органы зрения.