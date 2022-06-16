Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2,7K-E27 имеет небольшой вес и компактный размер, что обеспечивает удобство во время использования. Металлический цоколь типа Е27 совместим с люстрами, торшерами, ночниками и бра разных производителей. Эксплуатационные свойства устройства сохраняются на протяжении продолжительного времени. Колба имеет специальное матовое покрытие, что обеспечивает равномерное рассеивание светового потока. Модель характеризуется длительным периодом эксплуатации, который составляет 30000 ч. Цветовая температура лампы равна 2700 К, что обеспечивает теплое белое свечение, безвредное для зрения.