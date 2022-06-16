Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
5.0
2
140 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
    Арт. О00000012798
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012798
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2,7K-E27 имеет небольшой вес и компактный размер, что обеспечивает удобство во время использования. Металлический цоколь типа Е27 совместим с люстрами, торшерами, ночниками и бра разных производителей. Эксплуатационные свойства устройства сохраняются на протяжении продолжительного времени. Колба имеет специальное матовое покрытие, что обеспечивает равномерное рассеивание светового потока. Модель характеризуется длительным периодом эксплуатации, который составляет 30000 ч. Цветовая температура лампы равна 2700 К, что обеспечивает теплое белое свечение, безвредное для зрения.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена