Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K-E27 (груша, 9 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012796
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K-E27 (груша, 9 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2,7K-E27 вкручивается в бра, торшеры, ночники и люстры с цоколем типа Е27. Колба изготовлена из долговечных и прочных материалов, устойчивых к износу и деформации. Модель также не подвержена появлению сколов, трещин, царапин и других механических повреждений. Благодаря высококачественным светодиодам лампа сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении 30000 ч. Колба с матовым покрытием обеспечивает равномерное распределение светового потока. За счет цветовой температуры, равной 2700 К, устройство относится к теплому белому спектру. Лампа используется при освещении как жилых, так и общественных помещений.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена