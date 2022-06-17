Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K-E27 (груша, 9 Вт, теплый свет, Е27)
5.0
2
80 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K-E27 (груша, 9 Вт, теплый свет, Е27)
    Арт. О00000012796
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K-E27 (груша, 9 Вт, теплый свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K-E27 (груша, 9 Вт, теплый свет, Е27)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012796
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2,7K-E27 вкручивается в бра, торшеры, ночники и люстры с цоколем типа Е27. Колба изготовлена из долговечных и прочных материалов, устойчивых к износу и деформации. Модель также не подвержена появлению сколов, трещин, царапин и других механических повреждений. Благодаря высококачественным светодиодам лампа сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении 30000 ч. Колба с матовым покрытием обеспечивает равномерное распределение светового потока. За счет цветовой температуры, равной 2700 К, устройство относится к теплому белому спектру. Лампа используется при освещении как жилых, так и общественных помещений. 

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена