Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K-E27 (груша, 9 Вт, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2,7K-E27 вкручивается в бра, торшеры, ночники и люстры с цоколем типа Е27. Колба изготовлена из долговечных и прочных материалов, устойчивых к износу и деформации. Модель также не подвержена появлению сколов, трещин, царапин и других механических повреждений. Благодаря высококачественным светодиодам лампа сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении 30000 ч. Колба с матовым покрытием обеспечивает равномерное распределение светового потока. За счет цветовой температуры, равной 2700 К, устройство относится к теплому белому спектру. Лампа используется при освещении как жилых, так и общественных помещений.