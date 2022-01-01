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Лампа МО 24/ 60 Вт 28032
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Лампы
    Лампа МО 24/ 60 Вт 28032
    Арт. X2790181
    Лампа МО 24/ 60 Вт 28032

      Лампа МО 24/ 60 Вт 28032

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2790181

      Характеристики

      Производитель
      		Лисма
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулировка яркости светового потока
      		Нет
      Форма
      		груша
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лампы накаливания местного освещения типа МО предназначены для освещения рабочих мест станочного парка и другого технологического оборудования. Мощности 60 Вт будет достаточно для комфортного уровня освещения вашим глазам. Лампы выпускаются на рабочее напряжение 24 В, что соответствуют требованиям по электробезопасности.

        Преимущества

        • Простота монтажа
        • Ценовая доступность
        • Комфортный теплый свет