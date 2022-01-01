Лампа МО 24/ 60 Вт 28032

Преимущества

Простота монтажа

Ценовая доступность

Комфортный теплый свет

Лампы накаливания местного освещения типа МО предназначены для освещения рабочих мест станочного парка и другого технологического оборудования. Мощности 60 Вт будет достаточно для комфортного уровня освещения вашим глазам. Лампы выпускаются на рабочее напряжение 24 В, что соответствуют требованиям по электробезопасности.