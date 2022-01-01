Лампа МО 24/ 60 Вт 28032
Арт. X2790181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулировка яркости светового потока
|Нет
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Форма
|груша
- Лампы накаливания местного освещения типа МО предназначены для освещения рабочих мест станочного парка и другого технологического оборудования. Мощности 60 Вт будет достаточно для комфортного уровня освещения вашим глазам. Лампы выпускаются на рабочее напряжение 24 В, что соответствуют требованиям по электробезопасности.
Преимущества
- Простота монтажа
- Ценовая доступность
- Комфортный теплый свет