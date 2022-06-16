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Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, теплый свет, GU5.3)
5.0
2
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Лампы
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, теплый свет, GU5.3)
    Арт. О00000012834
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, теплый свет, GU5.3)

      Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, теплый свет, GU5.3)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000012834
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 оптимальна для натяжных или подвесных потолков. Прочная модель рассчитана на продолжительный срок службы, так как произведена из качественных, устойчивых к износу и деформации материалов. Изделие даже в процессе регулярного использования сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества. За непрерывную работу в течение 35000 ч отвечают мощные диоды лампы. Модель рассчитана на использование в помещениях административного, жилого, производственного или общественного назначения. Теплое белое свечение обеспечивается за счет цветовой температуры изделия 3000 К.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена