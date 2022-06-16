Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, теплый свет, GU5.3)
Арт. О00000012834
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, теплый свет, GU5.3)
Арт. О00000012834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3 оптимальна для натяжных или подвесных потолков. Прочная модель рассчитана на продолжительный срок службы, так как произведена из качественных, устойчивых к износу и деформации материалов. Изделие даже в процессе регулярного использования сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества. За непрерывную работу в течение 35000 ч отвечают мощные диоды лампы. Модель рассчитана на использование в помещениях административного, жилого, производственного или общественного назначения. Теплое белое свечение обеспечивается за счет цветовой температуры изделия 3000 К.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена