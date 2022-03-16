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Скважинный адаптер Belamos PTL 1"
5.0
2
3 359 ₽
Для насосов и насосных станций
    Скважинный адаптер Belamos PTL 1"
    Арт. X169139135
    5.0
    2
    Скважинный адаптер Belamos PTL 1"
    Скважинный адаптер Belamos PTL 1"
    Скважинный адаптер Belamos PTL 1"
      Скважинный адаптер Belamos PTL 1"
      Скважинный адаптер Belamos PTL 1"
      Скважинный адаптер Belamos PTL 1"

      Скважинный адаптер Belamos PTL 1"

      3 359 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169139135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      3 359 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • BRA 1 адаптер для скважины купить можно в качестве основной или дополнительной детали при проведении водопровода на дачном участке или в частном, загородном доме где не предусмотрено подведение центрального трубопровода. То, что данный адаптер для скважины китайского производства не должно пугать, ведь он произведен по всем правилам в соответствии с европейскими стандартами. Латунный адаптер под скважину отличается твердостью и устойчивостью к разным условиям, поэтому станет безошибочным вариантом. Установка его на трубу, подсоединяющую глубинный насос к водопроводной системе, обеспечивает герметичное и надежное соединение. Используя адаптер скважинный 1 для перекачивания скважинной воды пользователь всегда будет иметь доступ к чистой, обогащенной минералами жидкости.

        Преимущества скважинного адаптера BRA 1:

        • Прочный;
        • Герметичный;
        • Долговечный.

        Комплектация:

        • Скважинный адаптер;
        • Упаковка.