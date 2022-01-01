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Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Арт. О00000032135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|449x371x393
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Длина, мм
|449
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- Гидроаккумулятор Г 35 Джилекс 7030 используется совместно с погружными насосами. Выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные или горизонтальные. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1.5 кВт - 100 л. Имеет стальной оцинкованный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1".
Преимущества
- Корпус из высококачественной стали
- Металлический фланец
- Краска с защитой от ультрафиолетовых лучей
- Воздушный клапан для контроля давления воздуха
- Универсальная площадка для крепления насоса
- Горизонтальная компоновка