Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
3 690 ₽
Гидроаккумуляторы
  • Персональная скидка
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Арт. О00000032135
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
  • Персональная скидка
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030
Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030

Гидроаккумулятор Джилекс Г 35 7030

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000032135

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
449x371x393
Длина, мм
449
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидроаккумулятор Г 35 Джилекс 7030 используется совместно с погружными насосами. Выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные или горизонтальные. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1.5 кВт - 100 л. Имеет стальной оцинкованный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1".

    Преимущества

    • Корпус из высококачественной стали
    • Металлический фланец
    • Краска с защитой от ультрафиолетовых лучей
    • Воздушный клапан для контроля давления воздуха
    • Универсальная площадка для крепления насоса
    • Горизонтальная компоновка