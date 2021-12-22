Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
Арт. О00000014937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|687x433x380
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Длина, мм
|433
- Решение автоматизации-комплексное Джилекс на баке КРАБ-Т 18 предназначено для автоматического управления включением и выключением электронасосов, поддержания заданного давления в системах водоснабжения и предварительной фильтрации воды.
Преимущества
- Встроенный шаровой кран
- Полный комплект для автоматизации системы
- Универсальность установки
- Подходит к любым насосам - можно изменить направление протока воды через КРАБ, повернув бак на 180 градусов и переустановить манометр и реле давления на лицевую сторону
- Простота в монтаже
- Встроенные шаровый кран