Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л

Преимущества

Встроенный шаровой кран

Полный комплект для автоматизации системы

Универсальность установки

Подходит к любым насосам - можно изменить направление протока воды через КРАБ, повернув бак на 180 градусов и переустановить манометр и реле давления на лицевую сторону

Простота в монтаже

Встроенные шаровый кран

Решение автоматизации-комплексное Джилекс на баке КРАБ-Т 18 предназначено для автоматического управления включением и выключением электронасосов, поддержания заданного давления в системах водоснабжения и предварительной фильтрации воды.