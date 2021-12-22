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Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
1.0
1
3 900 ₽
Гидроаккумуляторы
    Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
    Арт. О00000014937
    1.0
    1
    Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
    Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
    Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
      Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
      Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л
      Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л

      Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС-Т 9090, 18 л

      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014937
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		687x433x380
      Длина, мм
      		433
      Все характеристики
      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Решение автоматизации-комплексное Джилекс на баке КРАБ-Т 18 предназначено для автоматического управления включением и выключением электронасосов, поддержания заданного давления в системах водоснабжения и предварительной фильтрации воды.

        Преимущества

        • Встроенный шаровой кран
        • Полный комплект для автоматизации системы
        • Универсальность установки
        • Подходит к любым насосам - можно изменить направление протока воды через КРАБ, повернув бак на 180 градусов и переустановить манометр и реле давления на лицевую сторону
        • Простота в монтаже
        • Встроенные шаровый кран