Гидроаккумулятор Тополь ВМ 100
Арт. X16945193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|456х878х451
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Длина, мм
|456
- Гидроаккумулятор ВМ 100 Тополь 7104 рекомендуется использовать с погружными насосами. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.
Преимущества
- Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
- Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом
- Объем гидроаккумулятора - 100 л