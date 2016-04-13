Гидроаккумулятор Тополь ВМ 100

Преимущества

Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии

Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом

Объем гидроаккумулятора - 100 л

Гидроаккумулятор ВМ 100 Тополь 7104 рекомендуется использовать с погружными насосами. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.