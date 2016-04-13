Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гидроаккумулятор Тополь ВМ 100
4.0
1
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Тополь ВМ 100
    Арт. X16945193
    4.0
    1
    Гидроаккумулятор Тополь ВМ 100

      Гидроаккумулятор Тополь ВМ 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16945193
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Тополь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		456х878х451
      Длина, мм
      		456
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор ВМ 100 Тополь 7104 рекомендуется использовать с погружными насосами. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.

        Преимущества

        • Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
        • Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом
        • Объем гидроаккумулятора - 100 л