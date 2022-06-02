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Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
5.0
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Арт. О00000002531
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155

    Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000002531
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Джилекс
    Объем бака, л
    		300
    Высота, мм
    		1300
    Длина, мм
    		663
    Ширина, мм
    		661
    Макс. рабочее давление, бар
    		8
    Макс. температура жидкости, °С
    		35
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Гидроаккумулятор ВП к 300  Джилекс 7155 выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.

      Преимущества

      • Корпус выполнен из стали и имеет комбинированный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1 1/4"
      • Фланец изготовлен из пластика и оснащен латунным резьбовым соединением, что позволяет увеличить срок его эксплуатации, не опасаясь срыва резьбы при монтаже