Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155

Преимущества

Корпус выполнен из стали и имеет комбинированный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1 1/4"

Фланец изготовлен из пластика и оснащен латунным резьбовым соединением, что позволяет увеличить срок его эксплуатации, не опасаясь срыва резьбы при монтаже

Гидроаккумулятор ВП к 300 Джилекс 7155 выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.