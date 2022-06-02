Гидроаккумулятор Джилекс ВП 300 к 7155
Арт. О00000002531
Характеристики
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Производитель
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Объем бака, л
|300
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Высота, мм
|1300
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Длина, мм
|663
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Ширина, мм
|661
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Макс. рабочее давление, бар
|8
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Макс. температура жидкости, °С
|35
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Способ установки
|вертикальный
- Гидроаккумулятор ВП к 300 Джилекс 7155 выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.
Преимущества
- Корпус выполнен из стали и имеет комбинированный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1 1/4"
- Фланец изготовлен из пластика и оснащен латунным резьбовым соединением, что позволяет увеличить срок его эксплуатации, не опасаясь срыва резьбы при монтаже