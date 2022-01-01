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Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024
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Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024
    Арт. X16910802212
    Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024
    Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024
      Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024
      Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024

      Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802212

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.739
      Габариты, мм
      		85х265х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 30024 представляет собой разновидность фильтрматериала Арагон, разработанного специально для регионов с повышенным содержанием в воде солей жесткости. Очищая воду от вредных примесей, в том числе бактерий и вирусов, картридж значительно снижает уровень жесткости воды, оставляя его на рекомендуемом уровне. Ресурс модуля можно продлить, проводя регенерацию, т.е. восстановление фильтрующих свойств картриджа. Регенерация картриджа в домашних условиях включает в себя механическую очистку с последующей очисткой от солей жесткости.