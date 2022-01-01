Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024

Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 30024 представляет собой разновидность фильтрматериала Арагон, разработанного специально для регионов с повышенным содержанием в воде солей жесткости. Очищая воду от вредных примесей, в том числе бактерий и вирусов, картридж значительно снижает уровень жесткости воды, оставляя его на рекомендуемом уровне. Ресурс модуля можно продлить, проводя регенерацию, т.е. восстановление фильтрующих свойств картриджа. Регенерация картриджа в домашних условиях включает в себя механическую очистку с последующей очисткой от солей жесткости.