Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 10" 30024
Арт. X16910802212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.739
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Габариты, мм
|85х265х85
- Картридж для фильтра Гейзер Арагон-Ж 30024 представляет собой разновидность фильтрматериала Арагон, разработанного специально для регионов с повышенным содержанием в воде солей жесткости. Очищая воду от вредных примесей, в том числе бактерий и вирусов, картридж значительно снижает уровень жесткости воды, оставляя его на рекомендуемом уровне. Ресурс модуля можно продлить, проводя регенерацию, т.е. восстановление фильтрующих свойств картриджа. Регенерация картриджа в домашних условиях включает в себя механическую очистку с последующей очисткой от солей жесткости.