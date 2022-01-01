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Комплект картриджей №10 Гейзер 50038
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Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей №10 Гейзер 50038
    Арт. X16910802332
    Комплект картриджей №10 Гейзер 50038
    Комплект картриджей №10 Гейзер 50038
      Комплект картриджей №10 Гейзер 50038
      Комплект картриджей №10 Гейзер 50038

      Комплект картриджей №10 Гейзер 50038

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802332

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.4
      Габариты, мм
      		220х100х160
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей №10 Гейзер 50038 - набор сменных модулей к бытовым трехступенчатым фильтрам Гейзер-БИО 341 и 342. Картриджи стандарта 10 SL подобраны специально для фильтрации воды с избыточным содержанием железа.

        Преимущества

        • Картридж Арагон-Ж БИО для комплексной фильтрации и обеззараживания
        • Картридж БА - убирающий излишние примеси железа
        • Картридж ММВ - обеспечивающий приятный запах и вкус