Преимущества

Картридж Арагон-Ж БИО для комплексной фильтрации и обеззараживания

Картридж БА - убирающий излишние примеси железа

Картридж ММВ - обеспечивающий приятный запах и вкус

Комплект картриджей №10 Гейзер 50038 - набор сменных модулей к бытовым трехступенчатым фильтрам Гейзер-БИО 341 и 342. Картриджи стандарта 10 SL подобраны специально для фильтрации воды с избыточным содержанием железа.