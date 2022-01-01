Комплект картриджей №10 Гейзер 50038
Арт. X16910802332
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.4
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Габариты, мм
|220х100х160
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Материал корпуса
|пластик
- Комплект картриджей №10 Гейзер 50038 - набор сменных модулей к бытовым трехступенчатым фильтрам Гейзер-БИО 341 и 342. Картриджи стандарта 10 SL подобраны специально для фильтрации воды с избыточным содержанием железа.
Преимущества
- Картридж Арагон-Ж БИО для комплексной фильтрации и обеззараживания
- Картридж БА - убирающий излишние примеси железа
- Картридж ММВ - обеспечивающий приятный запах и вкус