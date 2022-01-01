Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248
Арт. X16910802276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.1
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Габариты, мм
|63х250х63
- Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248 используется для механической фильтрации воды от нерастворимых примесей. Осадочные картриджи очень важны в бытовых системах фильтрации, так как в первую очередь принимают воздействие загрязненной жидкости. Материалом изготовления служит вспененный полипропилен. По окончании срока службы легко заменяется на новый картридж.