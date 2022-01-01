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Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248
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Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248
    Арт. X16910802276
    Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248

      Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802276

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		63х250х63
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248 используется для механической фильтрации воды от нерастворимых примесей. Осадочные картриджи очень важны в бытовых системах фильтрации, так как в первую очередь принимают воздействие загрязненной жидкости. Материалом изготовления служит вспененный полипропилен. По окончании срока службы легко заменяется на новый картридж.