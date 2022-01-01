Картридж для фильтра Гейзер PP50-10SL 28248 используется для механической фильтрации воды от нерастворимых примесей. Осадочные картриджи очень важны в бытовых системах фильтрации, так как в первую очередь принимают воздействие загрязненной жидкости. Материалом изготовления служит вспененный полипропилен. По окончании срока службы легко заменяется на новый картридж.