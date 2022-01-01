Картридж Гейзер Арагон-Ж Био 30058 - сменный картридж стандарта 10 SL для очистки и обеззараживания проточной воды повышенной жесткости. Подходит для бытовых фильтров Гейзер-Био. Картридж обеспечивает комплексную очистку воды от механических примесей, хлора, нефтепродуктов и уничтожает патогенных микроорганизмов. В результате фильтрации получается полностью полезная вода, не требующая кипячения. Картридж не содержит бактерицидных добавок, процесс обеззараживания обеспечивает высокий электрокинетический потенциал материала фильтрэлемента.