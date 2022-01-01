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Картридж Гейзер Арагон-Ж Био 30058
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Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж Гейзер Арагон-Ж Био 30058
    Арт. X16910802210
    Картридж Гейзер Арагон-Ж Био 30058

      Картридж Гейзер Арагон-Ж Био 30058

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802210

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.67
      Габариты, мм
      		80х260х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж Гейзер Арагон-Ж Био 30058 - сменный картридж стандарта 10 SL для очистки и обеззараживания проточной воды повышенной жесткости. Подходит для бытовых фильтров Гейзер-Био. Картридж обеспечивает комплексную очистку воды от механических примесей, хлора, нефтепродуктов и уничтожает патогенных микроорганизмов. В результате фильтрации получается полностью полезная вода, не требующая кипячения. Картридж не содержит бактерицидных добавок, процесс обеззараживания обеспечивает высокий электрокинетический потенциал материала фильтрэлемента.