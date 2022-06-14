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Колба фильтра Новая Вода A072
5.0
3
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Новая Вода A072
    Арт. X1691080137
    5.0
    3
    Колба фильтра Новая Вода A072
    Колба фильтра Новая Вода A072
      Колба фильтра Новая Вода A072
      Колба фильтра Новая Вода A072

      Колба фильтра Новая Вода A072

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080137
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Магистральный фильтр НОВАЯ ВОДА A072 предназначен для очистки горячей и холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды. Защищает водопроводные трубы, увеличивает срок службы бытовой техники и сантехники. При установке на магистраль холодной воды улучшает также качество питьевой воды и может служить фильтром предварительной очистки для других фильтров, установленных далее по магистрали у точек потребления. Благодаря использованию уникального термостойкого, ударопрочного и коррозионностойкого пластика (полипропилен рэндом-сополимер и УФ-стабилизированный поликарбонат) превосходит по эксплуатационным характеристикам и долговечности традиционные фильтры из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Типоразмер Slim Line 10”
        • Корпус из термостойкого, ударопрочного и коррозионностойкого пластика
        • Прозрачный корпус позволяет визуально контролировать степень загрязнения картриджа
        • Внутренняя резьба ” (латунные вставки)