Колба фильтра Новая Вода A072

Преимущества

Типоразмер Slim Line 10”

Корпус из термостойкого, ударопрочного и коррозионностойкого пластика

Прозрачный корпус позволяет визуально контролировать степень загрязнения картриджа

Внутренняя резьба ” (латунные вставки)

Магистральный фильтр НОВАЯ ВОДА A072 предназначен для очистки горячей и холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды. Защищает водопроводные трубы, увеличивает срок службы бытовой техники и сантехники. При установке на магистраль холодной воды улучшает также качество питьевой воды и может служить фильтром предварительной очистки для других фильтров, установленных далее по магистрали у точек потребления. Благодаря использованию уникального термостойкого, ударопрочного и коррозионностойкого пластика (полипропилен рэндом-сополимер и УФ-стабилизированный поликарбонат) превосходит по эксплуатационным характеристикам и долговечности традиционные фильтры из нержавеющей стали.