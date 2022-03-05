Колба фильтра Новая вода A518
Арт. X1691080135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.5
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Материал корпуса
|пластик
- Магистральный фильтр PRIO Новая Вода Big Blue c латунными вставками A518L - это приспособление, которое устанавливается в бытовых условиях для защиты труб, сантехники и бытовых приборов от ржавчины и налета. Фильтр поставляет без картриджа, это позволяет выбрать фильтрующий элемент в соответствии с качеством воды и потребностями. Конструкция водоочистителя выполнена с использования пищевого пластика и материалов, имеющих доступ к продуктам питания. Размер картриджа - Big Blue 20".
Преимущества
- В зависимости от установленных картриджей фильтр решает задачи очистки от механических примесей, обезжелезивания, сорбции и т.д
- Используется там, где требуется высокая производительность
- Типоразмер корпуса PRIO Новая Вода A518L - Big Blue 20"
- Внутренняя резьба 1"
- Кнопка сброса давления
- Для изготовления всех частей водоочистителя используются материалы, имеющие пищевой допуск
- Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2)
- Производительность: до 60 л/мин
- Совместимые картриджы K140, K245, K242, K243, K440 (не входят в комплект)
- Изделие оснащено латунными вставками
- Для крепление водоочистителя в стене в комплекте идет крепеж
- Тип присоединения - в систему (in-line)
- Для герметизации резьбовых соединений необходимо использовать лен или тефлоновую ленту
- Непрозрачный корпус позволяет использовать фильтр в местах с естественным освещением
- Призван защищать трубы, сантехнику и бытовую технику от возникновения налета и ржавчины