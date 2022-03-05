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Колба фильтра Новая вода A518
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Новая вода A518
    Арт. X1691080135
    5.0
    2
    Колба фильтра Новая вода A518
    Колба фильтра Новая вода A518
      Колба фильтра Новая вода A518
      Колба фильтра Новая вода A518

      Колба фильтра Новая вода A518

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.5
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Магистральный фильтр PRIO Новая Вода Big Blue c латунными вставками A518L - это приспособление, которое устанавливается в бытовых условиях для защиты труб, сантехники и бытовых приборов от ржавчины и налета. Фильтр поставляет без картриджа, это позволяет выбрать фильтрующий элемент в соответствии с качеством воды и потребностями. Конструкция водоочистителя выполнена с использования пищевого пластика и материалов, имеющих доступ к продуктам питания. Размер картриджа - Big Blue 20".

        Преимущества

        • В зависимости от установленных картриджей фильтр решает задачи очистки от механических примесей, обезжелезивания, сорбции и т.д
        • Используется там, где требуется высокая производительность
        • Типоразмер корпуса PRIO Новая Вода A518L - Big Blue 20"
        • Внутренняя резьба 1"
        • Кнопка сброса давления
        • Для изготовления всех частей водоочистителя используются материалы, имеющие пищевой допуск
        • Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2)
        • Производительность: до 60 л/мин
        • Совместимые картриджы K140, K245, K242, K243, K440 (не входят в комплект)
        • Изделие оснащено латунными вставками
        • Для крепление водоочистителя в стене в комплекте идет крепеж
        • Тип присоединения - в систему (in-line)
        • Для герметизации резьбовых соединений необходимо использовать лен или тефлоновую ленту
        • Непрозрачный корпус позволяет использовать фильтр в местах с естественным освещением
        • Призван защищать трубы, сантехнику и бытовую технику от возникновения налета и ржавчины