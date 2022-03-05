Колба фильтра Новая вода A518

Магистральный фильтр PRIO Новая Вода Big Blue c латунными вставками A518L - это приспособление, которое устанавливается в бытовых условиях для защиты труб, сантехники и бытовых приборов от ржавчины и налета. Фильтр поставляет без картриджа, это позволяет выбрать фильтрующий элемент в соответствии с качеством воды и потребностями. Конструкция водоочистителя выполнена с использования пищевого пластика и материалов, имеющих доступ к продуктам питания. Размер картриджа - Big Blue 20".

Преимущества