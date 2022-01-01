Колба фильтра Новая Вода A418
Арт. X1691080134
Характеристики
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Производитель
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Материал корпуса
|пластик
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Удержание веществ
|нет
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Проточный
|Да
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Для загородного дома
|Да
- Магистральный фильтр PRIO Новая Вода A418 Big Blue имеет типоразмер корпуса Big Blue 10". В комплект поставки не входит картридж. В зависимости от установленных картриджей фильтр осуществляет очистку воды от механических примесей, обезжелезивания, сорбции и т.д. Используется там, где требуется высокая производительность. Предусмотрена кнопка сброса давления.