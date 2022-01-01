Колба фильтра Новая Вода A418

Магистральный фильтр PRIO Новая Вода A418 Big Blue имеет типоразмер корпуса Big Blue 10". В комплект поставки не входит картридж. В зависимости от установленных картриджей фильтр осуществляет очистку воды от механических примесей, обезжелезивания, сорбции и т.д. Используется там, где требуется высокая производительность. Предусмотрена кнопка сброса давления.