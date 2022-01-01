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Колба фильтра Новая Вода A418
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Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Новая Вода A418
    Арт. X1691080134
    Колба фильтра Новая Вода A418
    Колба фильтра Новая Вода A418
    Колба фильтра Новая Вода A418
      Колба фильтра Новая Вода A418
      Колба фильтра Новая Вода A418
      Колба фильтра Новая Вода A418

      Колба фильтра Новая Вода A418

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080134

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		нет
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магистральный фильтр PRIO Новая Вода A418 Big Blue имеет типоразмер корпуса Big Blue 10". В комплект поставки не входит картридж. В зависимости от установленных картриджей фильтр осуществляет очистку воды от механических примесей, обезжелезивания, сорбции и т.д. Используется там, где требуется высокая производительность. Предусмотрена кнопка сброса давления.