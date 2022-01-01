Колба фильтра Новая вода B110

Преимущества:

Типоразмер Slim Line 10”;

Латунные внутренние резьбовые вставки ”;

Кнопка сброса давления.

Магистральный фильтр технического умягчения PRIO Новая Вода BU110 используется для механической очистки и технического умягчения холодной воды. Установка фильтра осуществляется в водопровод перед стиральными и посудомоечными машинами, водонагревателями и бойлерами, гидромассажными ваннами и душевыми кабинами и другой дорогостоящей бытовой техникой.