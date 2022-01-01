Колба фильтра Новая вода B110
Арт. X1691080136
Характеристики
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Производитель
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Материал корпуса
|пластик
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Удержание веществ
|нет
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Проточный
|Да
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Для загородного дома
|Да
- Магистральный фильтр технического умягчения PRIO Новая Вода BU110 используется для механической очистки и технического умягчения холодной воды. Установка фильтра осуществляется в водопровод перед стиральными и посудомоечными машинами, водонагревателями и бойлерами, гидромассажными ваннами и душевыми кабинами и другой дорогостоящей бытовой техникой.
Преимущества:
- Типоразмер Slim Line 10”;
- Латунные внутренние резьбовые вставки ”;
- Кнопка сброса давления.