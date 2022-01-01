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Колба фильтра Новая вода B110
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Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Новая вода B110
    Арт. X1691080136
    Колба фильтра Новая вода B110
    Колба фильтра Новая вода B110
      Колба фильтра Новая вода B110
      Колба фильтра Новая вода B110

      Колба фильтра Новая вода B110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080136

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		нет
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магистральный фильтр технического умягчения PRIO Новая Вода BU110 используется для механической очистки и технического умягчения холодной воды. Установка фильтра осуществляется в водопровод перед стиральными и посудомоечными машинами, водонагревателями и бойлерами, гидромассажными ваннами и душевыми кабинами и другой дорогостоящей бытовой техникой.

        Преимущества:

        • Типоразмер Slim Line 10”;
        • Латунные внутренние резьбовые вставки ”;
        • Кнопка сброса давления.