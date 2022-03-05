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Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2
    Арт. X16910801278
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2

      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.1
      Габариты, мм
      		135х130х310
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр очистки AQUAKIT SL10 H NP 1/2 предназначен для удаления из горячей воды песка, ржавчины, других твердых примесей. При использовании соответствующего картриджа осветляет и умягчает воду. Фильтр предназначен для использования в отапливаемых помещениях, выполнен из непрозрачного полипропилена. На крышке есть клапаны для спуска избыточного давления воздуха. Присоединительный размер фильтрующего оборудования дюйма, типоразмер колбы и картриджей 10 дюймов.

        Преимущества

        • Универсальность использования
        • Способность выдерживать давление до 8 атмосфер
        • Компактными размерами – 135x130x310
        • Скоростью фильтрации – 10 литров в минуту
        • Максимальной температурой воды +80о С