Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2

Преимущества

Универсальность использования

Способность выдерживать давление до 8 атмосфер

Компактными размерами – 135x130x310

Скоростью фильтрации – 10 литров в минуту

Максимальной температурой воды +80о С

Фильтр очистки AQUAKIT SL10 H NP 1/2 предназначен для удаления из горячей воды песка, ржавчины, других твердых примесей. При использовании соответствующего картриджа осветляет и умягчает воду. Фильтр предназначен для использования в отапливаемых помещениях, выполнен из непрозрачного полипропилена. На крышке есть клапаны для спуска избыточного давления воздуха. Присоединительный размер фильтрующего оборудования дюйма, типоразмер колбы и картриджей 10 дюймов.