Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P H NP, 1/2
Арт. X16910801278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.1
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Габариты, мм
|135х130х310
- Фильтр очистки AQUAKIT SL10 H NP 1/2 предназначен для удаления из горячей воды песка, ржавчины, других твердых примесей. При использовании соответствующего картриджа осветляет и умягчает воду. Фильтр предназначен для использования в отапливаемых помещениях, выполнен из непрозрачного полипропилена. На крышке есть клапаны для спуска избыточного давления воздуха. Присоединительный размер фильтрующего оборудования дюйма, типоразмер колбы и картриджей 10 дюймов.
Преимущества
- Универсальность использования
- Способность выдерживать давление до 8 атмосфер
- Компактными размерами – 135x130x310
- Скоростью фильтрации – 10 литров в минуту
- Максимальной температурой воды +80о С