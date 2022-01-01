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Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2
    Арт. X16926135
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2

      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16926135

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.37
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус «АкваКит» SL10 ХВС 3P TP предназначен для установки фильтрующего блока, позволяющего обеспечить качественное очищение воды от примесей и сторонних запахов. Такой фильтр используется в системах холодного водоснабжения с температурой воды до 40 градусов. Корпус изготовлен из качественного полипропилена со вставкой из латуни, с внутренней резьбой на 1/2 дюйма. В конструкции предусмотрена заглушка, обеспечивающая возможность сброса давления.

        Преимущества

        • Максимальное давление воды - не более 0,8 МПа.
        • Максимальная температура воды - не более 40 °С.
        • Рабочая среда - вода.
        • Материал корпуса колбы – полипропилен.
        • Материал стакана колбы – АВС.