Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2
Арт. X16926135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.37
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Материал корпуса
|пластик
- Корпус «АкваКит» SL10 ХВС 3P TP предназначен для установки фильтрующего блока, позволяющего обеспечить качественное очищение воды от примесей и сторонних запахов. Такой фильтр используется в системах холодного водоснабжения с температурой воды до 40 градусов. Корпус изготовлен из качественного полипропилена со вставкой из латуни, с внутренней резьбой на 1/2 дюйма. В конструкции предусмотрена заглушка, обеспечивающая возможность сброса давления.
Преимущества
- Максимальное давление воды - не более 0,8 МПа.
- Максимальная температура воды - не более 40 °С.
- Рабочая среда - вода.
- Материал корпуса колбы – полипропилен.
- Материал стакана колбы – АВС.