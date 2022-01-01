Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 1/2

Преимущества

Максимальное давление воды - не более 0,8 МПа.

Максимальная температура воды - не более 40 °С.

Рабочая среда - вода.

Материал корпуса колбы – полипропилен.

Материал стакана колбы – АВС.

Корпус «АкваКит» SL10 ХВС 3P TP предназначен для установки фильтрующего блока, позволяющего обеспечить качественное очищение воды от примесей и сторонних запахов. Такой фильтр используется в системах холодного водоснабжения с температурой воды до 40 градусов. Корпус изготовлен из качественного полипропилена со вставкой из латуни, с внутренней резьбой на 1/2 дюйма. В конструкции предусмотрена заглушка, обеспечивающая возможность сброса давления.