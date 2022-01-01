Колба фильтра Aquakit SL 10, 3P NP, 3/4

Фильтр воды Aquakit SLD10 3P TP3 — это магистральное водоочистное устройство, встраиваемое непосредственно в водопровод квартиры, коттеджа или загородного дома. С его помощью можно очищать воду, имеющую температуру не более 40 градусов. Фильтр водный Aquakit SLD10 3P TP3 оснащен сдвоенной конструкцией. Корпус и колба произведены из качественного полипропилена. Данная модель водоочистителя имеет две заглушки для сброса давления. Подключение к водопроводу производится с помощью латунных вставок, встроенных в корпус фильтра.