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Колба фильтра Aquakit SL 10, 3P NP, 3/4
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Aquakit SL 10, 3P NP, 3/4
    Арт. X16910801317
    Колба фильтра Aquakit SL 10, 3P NP, 3/4

      Колба фильтра Aquakit SL 10, 3P NP, 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801317

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Вес, кг
      		2.4
      Материал корпуса
      		пластик
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр воды Aquakit SLD10 3P TP3 — это магистральное водоочистное устройство, встраиваемое непосредственно в водопровод квартиры, коттеджа или загородного дома. С его помощью можно очищать воду, имеющую температуру не более 40 градусов. Фильтр водный Aquakit SLD10 3P TP3 оснащен сдвоенной конструкцией. Корпус и колба произведены из качественного полипропилена. Данная модель водоочистителя имеет две заглушки для сброса давления. Подключение к водопроводу производится с помощью латунных вставок, встроенных в корпус фильтра.