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Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4
5.0
2
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4
    Арт. X1692668
    5.0
    2
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4
    Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4
      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4

      Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692668
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		135х130х310
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус «АкваКит» SL10 3P TP — магистральный фильтр для автоматической фильтрации холодной воды. Можно использовать для очистки воды от хлора и прочих вредных соединений, а также для удаления различных запахов и привкусов. Это универсальное изделие, подходящее под картриджи высотой 10. Устройство проточного типа для очистки горячей (до 80 С) воды серии SL от компании AquaKit.  

        Преимущества

        • Непрозрачная колба красного цвета – отличительная черта данной модели
        • Несмотря на то, что контролировать загрязнение картриджа с таким корпусом сложнее, внутрь системы не попадает свет, а значит, создается неблагоприятная среда для размножения бактерий