Колба фильтра АкваКит SL 10, 3P TP, 3/4

Преимущества

Непрозрачная колба красного цвета – отличительная черта данной модели

Несмотря на то, что контролировать загрязнение картриджа с таким корпусом сложнее, внутрь системы не попадает свет, а значит, создается неблагоприятная среда для размножения бактерий

Корпус «АкваКит» SL10 3P TP — магистральный фильтр для автоматической фильтрации холодной воды. Можно использовать для очистки воды от хлора и прочих вредных соединений, а также для удаления различных запахов и привкусов. Это универсальное изделие, подходящее под картриджи высотой 10. Устройство проточного типа для очистки горячей (до 80 С) воды серии SL от компании AquaKit.