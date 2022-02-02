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Магистральный фильтр Новая вода АU010
4.5
2
1 410 ₽
Магистральные фильтры с картриджами
    Магистральный фильтр Новая вода АU010
    Арт. X1691080132
    4.5
    2
    Магистральный фильтр Новая вода АU010
    Магистральный фильтр Новая вода АU010
    Магистральный фильтр Новая вода АU010
      Магистральный фильтр Новая вода АU010
      Магистральный фильтр Новая вода АU010
      Магистральный фильтр Новая вода АU010

      Магистральный фильтр Новая вода АU010

      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080132
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.9
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр Новая Вода А010 — магистральный водоочиститель, предназначенный для удаления механических примесей. Данная модель рассчитана на очищение холодной воды с температурой 5 — 35 град. Водоочиститель эффективно справляется с основными нерастворимыми примесями размером 5 мкм — окалиной, илом, глиной, песком. Он не только защищает элементы водопровода и сантехники от разрушения загрязняющими веществами, но и может использоваться в качестве устройства первой ступени очистки. Фильтр очистки воды Новая Вода А010 работает с картриджем К100.

        Преимущества

        • Производится из прочных, безопасных материалов
        • Очистка от механических примесей на 99%
        • Уменьшает мутность и цветность воды
        • Имеет большой запас прочности — испытан на максимальное рабочее давление в системе 26 Атм
        • Производительность равна 10-ти литрам в минуту
        • Надежная конструкция, защищенная от протечек
        • Внутренние резьбовые вставки выполнены из качественной латуни
        • Пятилетний срок службы (без картриджа)