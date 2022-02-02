Магистральный фильтр Новая вода АU010
Арт. X1691080132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.9
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр Новая Вода А010 — магистральный водоочиститель, предназначенный для удаления механических примесей. Данная модель рассчитана на очищение холодной воды с температурой 5 — 35 град. Водоочиститель эффективно справляется с основными нерастворимыми примесями размером 5 мкм — окалиной, илом, глиной, песком. Он не только защищает элементы водопровода и сантехники от разрушения загрязняющими веществами, но и может использоваться в качестве устройства первой ступени очистки. Фильтр очистки воды Новая Вода А010 работает с картриджем К100.
Преимущества
- Производится из прочных, безопасных материалов
- Очистка от механических примесей на 99%
- Уменьшает мутность и цветность воды
- Имеет большой запас прочности — испытан на максимальное рабочее давление в системе 26 Атм
- Производительность равна 10-ти литрам в минуту
- Надежная конструкция, защищенная от протечек
- Внутренние резьбовые вставки выполнены из качественной латуни
- Пятилетний срок службы (без картриджа)