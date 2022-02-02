Магистральный фильтр Новая вода АU010

Преимущества

Производится из прочных, безопасных материалов

Очистка от механических примесей на 99%

Уменьшает мутность и цветность воды

Имеет большой запас прочности — испытан на максимальное рабочее давление в системе 26 Атм

Производительность равна 10-ти литрам в минуту

Надежная конструкция, защищенная от протечек

Внутренние резьбовые вставки выполнены из качественной латуни

Пятилетний срок службы (без картриджа)

Фильтр Новая Вода А010 — магистральный водоочиститель, предназначенный для удаления механических примесей. Данная модель рассчитана на очищение холодной воды с температурой 5 — 35 град. Водоочиститель эффективно справляется с основными нерастворимыми примесями размером 5 мкм — окалиной, илом, глиной, песком. Он не только защищает элементы водопровода и сантехники от разрушения загрязняющими веществами, но и может использоваться в качестве устройства первой ступени очистки. Фильтр очистки воды Новая Вода А010 работает с картриджем К100.