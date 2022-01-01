Магистральный фильтр Новая вода B130

НОВАЯ ВОДА В130 (Прозрачный корпус,засыпка-полифосфат 150г.) - малогабаритный бытовой фильтр технического умягчения для холодной воды с частично-растворимым реагентом — полифосфатом натрия. Устанавливается в магистраль подвода холодной воды к стиральной машине.Прозрачный корпус водоочистителя служит для заполнения кристаллами полифосфатов. Поток воды, проходя через кристаллы, постепенно их растворяет. При этом на поверхности нагревательного элемента стиральной машины образуется защитная полифосфатная пленка, которая препятствует образованию накипи. Водоочиститель продлевает срок службы нагревательных элементов, защищает их от образования накипи и коррозии, существенно снижается расход стирального порошка и потребление электроэнергии.