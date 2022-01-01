Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Магистральный фильтр Новая вода B130
Найти аналог
Магистральные фильтры с картриджами
    Магистральный фильтр Новая вода B130
    Арт. X16910801183
    Магистральный фильтр Новая вода B130
    Магистральный фильтр Новая вода B130
      Магистральный фильтр Новая вода B130
      Магистральный фильтр Новая вода B130

      Магистральный фильтр Новая вода B130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801183

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.122
      Габариты, мм
      		320х320х103
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • НОВАЯ ВОДА В130 (Прозрачный корпус,засыпка-полифосфат 150г.) - малогабаритный бытовой фильтр технического умягчения для холодной воды с частично-растворимым реагентом — полифосфатом натрия. Устанавливается в магистраль подвода холодной воды к стиральной машине.Прозрачный корпус водоочистителя служит для заполнения кристаллами полифосфатов. Поток воды, проходя через кристаллы, постепенно их растворяет. При этом на поверхности нагревательного элемента стиральной машины образуется защитная полифосфатная пленка, которая препятствует образованию накипи. Водоочиститель продлевает срок службы нагревательных элементов, защищает их от образования накипи и коррозии, существенно снижается расход стирального порошка и потребление электроэнергии.