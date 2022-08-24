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Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
5.0
1
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Пневмодрели
    Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
    Арт. fubag_750
    5.0
    1
    Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
    Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
    Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
    Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
    Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
      Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
      Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
      Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
      Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
      Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]

      Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_750
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневмодрель FUBAG DRS142/1800 100103 предназначена для сверления отверстий. Модель изготовлена из металла, что обеспечивает ей высокую надежность и устойчивость к механическим повреждениям. Наличие функции реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Инструмент поставляется в комплекте с набором из десяти сверл в удобном транспортировочном кейсе. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Оснащена удобной рукояткой, повторяющей форму руки, что обеспечивает надежный хват. Поставляется в комплекте с набором сверл, что исключает необходимость приобретать их отдельно. 

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Надежный металлический корпус
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя