Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
Арт. fubag_750
Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]
Арт. fubag_750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6
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Упаковка
|кейс
- Пневмодрель FUBAG DRS142/1800 100103 предназначена для сверления отверстий. Модель изготовлена из металла, что обеспечивает ей высокую надежность и устойчивость к механическим повреждениям. Наличие функции реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Инструмент поставляется в комплекте с набором из десяти сверл в удобном транспортировочном кейсе. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Оснащена удобной рукояткой, повторяющей форму руки, что обеспечивает надежный хват. Поставляется в комплекте с набором сверл, что исключает необходимость приобретать их отдельно.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Надежный металлический корпус
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
- Возможность длительной работы без остановки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Малый вес за счет отсутствия двигателя