Пневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Надежный металлический корпус

Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла

Возможность длительной работы без остановки

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Пневмодрель FUBAG DRS142/1800 100103 предназначена для сверления отверстий. Модель изготовлена из металла, что обеспечивает ей высокую надежность и устойчивость к механическим повреждениям. Наличие функции реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Инструмент поставляется в комплекте с набором из десяти сверл в удобном транспортировочном кейсе. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Оснащена удобной рукояткой, повторяющей форму руки, что обеспечивает надежный хват. Поставляется в комплекте с набором сверл, что исключает необходимость приобретать их отдельно.