Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
5.0
1
Найти аналог
Пневмодрели
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
    Арт. jonnesway_4912
    5.0
    1
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]

      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4912
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая дрель Jonnesway JAD-1027 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Область применения - сверление отверстий. Данная модель пригодна для профессионального использования. В конструкции инструмента имеется быстрозажимной патрон, который ускоряет и облегчает процесс замены рабочей оснастки. Благодаря наличию быстрозажимного патрона в конструкции дрели, можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Удобно расположенная клавиша пуска - для простоты управления инструментом. Рукоятка пневматической дрели Jonnesway JAD-1027 оснащена мягкими накладками - для комфортной работы оператора.

        Преимущества

        • Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Для более надежного удержания инструмента, он оснащен двумя рукоятками
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства