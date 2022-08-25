Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
Арт. jonnesway_4912
Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]
Арт. jonnesway_4912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Упаковка
|коробка
- Пневматическая дрель Jonnesway JAD-1027 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Область применения - сверление отверстий. Данная модель пригодна для профессионального использования. В конструкции инструмента имеется быстрозажимной патрон, который ускоряет и облегчает процесс замены рабочей оснастки. Благодаря наличию быстрозажимного патрона в конструкции дрели, можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Удобно расположенная клавиша пуска - для простоты управления инструментом. Рукоятка пневматической дрели Jonnesway JAD-1027 оснащена мягкими накладками - для комфортной работы оператора.
Преимущества
- Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Для более надежного удержания инструмента, он оснащен двумя рукоятками
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства