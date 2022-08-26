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Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
5.0
1
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Пневмодрели
    Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
    Арт. jonnesway_4918
    5.0
    1
    Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
    Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
    Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
    Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
      Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
      Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
      Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]
      Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]

      Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4918
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая угловая дрель Jonnesway JAD-6249 - это инструмент профессионального класса, пригодный для выполнения работ на производстве или в различных мастерских (благодаря надежному ключевому патрону и металлическому корпусу). Область применения - выполнение сверлильных работ. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Широкая клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента. Рукоятка с ребристой поверхностью - для надежного удержания.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и малый вес (всего 1,1 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Для легкого выкручивания сверла из материала, инструмент оснащен функцией реверса
        • Удобная работа даже в труднодоступных местах, благодаря угловому строению редуктора инструмента
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен