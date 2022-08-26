Дрель пневматическая угловая с реверсом Jonnesway JAD-6249 [1800 об./мин., диаметр патрона: 10 мм]

Преимущества

Небольшие габариты и малый вес (всего 1,1 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Для легкого выкручивания сверла из материала, инструмент оснащен функцией реверса

Удобная работа даже в труднодоступных местах, благодаря угловому строению редуктора инструмента

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен

Пневматическая угловая дрель Jonnesway JAD-6249 - это инструмент профессионального класса, пригодный для выполнения работ на производстве или в различных мастерских (благодаря надежному ключевому патрону и металлическому корпусу). Область применения - выполнение сверлильных работ. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Широкая клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента. Рукоятка с ребристой поверхностью - для надежного удержания.