Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Генератор бензиновый Сибртех БС-950
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Арт. О00000032982
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
    Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950
      Генератор бензиновый Сибртех БС-950

      Генератор бензиновый Сибртех БС-950

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032982

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.05
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-950 0,8 кВт 230 В, 2-х такт, 4 л, ручной стартер 94665 предназначен для автономного электроснабжения в условиях отсутствия бытовой электросети.
        Данная модель отличается компактностью, что удобно для хранения и транспортировки.
        Функция защиты от перегрузки и короткого замыкания значительно продлевает срок службы генератора

        Преимущества

        • Мощный и экономичный двигатель
        • Точный вольтметр
        • Надежный альтернатор
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Компактность и удобство транспортировки СИБРТЕХ БС-950 08 кВт 230 В, 2-х такт, 4 л, ручной стартер 94665