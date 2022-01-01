Генератор бензиновый Сибртех БС-950

Преимущества

Мощный и экономичный двигатель

Точный вольтметр

Надежный альтернатор

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Компактность и удобство транспортировки СИБРТЕХ БС-950 08 кВт 230 В, 2-х такт, 4 л, ручной стартер 94665

Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-950 0,8 кВт 230 В, 2-х такт, 4 л, ручной стартер 94665 предназначен для автономного электроснабжения в условиях отсутствия бытовой электросети.Данная модель отличается компактностью, что удобно для хранения и транспортировки.Функция защиты от перегрузки и короткого замыкания значительно продлевает срок службы генератора