Генератор бензиновый Сибртех БС-950
Арт. О00000032982
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.05
- Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-950 0,8 кВт 230 В, 2-х такт, 4 л, ручной стартер 94665 предназначен для автономного электроснабжения в условиях отсутствия бытовой электросети.
Данная модель отличается компактностью, что удобно для хранения и транспортировки.
Функция защиты от перегрузки и короткого замыкания значительно продлевает срок службы генератора
Преимущества
- Мощный и экономичный двигатель
- Точный вольтметр
- Надежный альтернатор
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Компактность и удобство транспортировки СИБРТЕХ БС-950 08 кВт 230 В, 2-х такт, 4 л, ручной стартер 94665