Генератор бензиновый Сибртех БС-8000

Преимущества

Объемный топливный бак

Стабильное напряжение

Длительный срок службы

3 розетки

Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-8000, 6,6 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, ручной стартер 94547 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильноОткрытое исполнение облегчает отвод тепла от системы и значительно упрощает продолжительную эксплуатацию агрегата