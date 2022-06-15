Генератор бензиновый Сибртех БС-8000
Арт. О00000032987
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной
|
Расход топлива, л/ч
|3
- Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-8000, 6,6 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, ручной стартер 94547 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильно
Открытое исполнение облегчает отвод тепла от системы и значительно упрощает продолжительную эксплуатацию агрегата
Преимущества
- Объемный топливный бак
- Стабильное напряжение
- Длительный срок службы
- 3 розетки