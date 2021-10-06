Генератор бензиновый Сибртех БС-2800

Преимущества

Экономичный двигатель

Указатель уровня топлива

Вольтметр

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Автоматический регулятор напряжения AVR

Защита от низкого уровня масла

Бензиновый генератор 2,5 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-2800 94543 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участкеВстроенный вольтметр обеспечивает полноценный контроль за напряжением сети