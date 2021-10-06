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Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Арт. О00000032985
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800

      Генератор бензиновый Сибртех БС-2800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032985
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор 2,5 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-2800 94543 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участке
        Встроенный вольтметр обеспечивает полноценный контроль за напряжением сети

        Преимущества

        • Экономичный двигатель
        • Указатель уровня топлива
        • Вольтметр
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла