Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э

Преимущества

Экономичный двигатель

Указатель уровня топлива

Вольтметр

Металлический распределительный вал

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Автоматический регулятор напряжения AVR

Защита от низкого уровня масла

Бензиновый генератор 5,5 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер СИБРТЕХ БС-6500Э 94548 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участкеБлагодаря наличию аккумулятора в комплекте можно использовать электростартер, что снижает нагрузку на двигатель