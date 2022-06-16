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Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Арт. О00000032986
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э

      Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032986
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор 5,5 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер СИБРТЕХ БС-6500Э 94548 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участке
        Благодаря наличию аккумулятора в комплекте можно использовать электростартер, что снижает нагрузку на двигатель

        Преимущества

        • Экономичный двигатель
        • Указатель уровня топлива
        • Вольтметр
        • Металлический распределительный вал
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла