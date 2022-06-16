Генератор бензиновый Сибртех БС-6500Э
Арт. О00000032986
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.6
- Бензиновый генератор 5,5 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер СИБРТЕХ БС-6500Э 94548 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участке
Благодаря наличию аккумулятора в комплекте можно использовать электростартер, что снижает нагрузку на двигатель
Преимущества
- Экономичный двигатель
- Указатель уровня топлива
- Вольтметр
- Металлический распределительный вал
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла