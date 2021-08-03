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Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
5.0
1
41 499 ₽
49 990 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Арт. О00000004996
5.0
1
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02
Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02

Бензиновый генератор Husqvarna G3200P 9676651-02

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  • -8 491 ₽
41 499 ₽
49 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000004996
5.0
1

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -8 491 ₽
41 499 ₽
49 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Генератор HUSQVARNA G3200P 9676651-02 используется в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Счетчик моточасов позволяет контролировать отработанные часы для проведения своевременного технического обслуживания. Установка широко применяется на небольшой строительной площадке, в загородном доме или торговых точках.

    Преимущества

    • 100% медная обмотка
    • Эффективное электроснабжение домов и рабочих площадей
    • Интуитивно понятная панель управления
    • Автоматический выключатель по току
    • Металлический топливный бак с указателем уровня топлива