Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01
    Арт. О00000013841
    Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01
    Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01
      Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01
      Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01

      Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013841

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Вилка IEK каб. 32А 3Р+Е 380В 023
      350 ₽
      5.0
      Вилка IEK каб. 32А 3Р+Е 380В 023
      Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)
      1 800 ₽
      5.0
      Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)
      Розетка наружной установки EKF 123 32A 2P+Е 220В
      234 ₽
      Розетка наружной установки EKF 123 32A 2P+Е 220В
      Масло моторное НС Special Tec LL 8054, 1 л, вязкость 5W-30
      1 430 ₽
      2 110 ₽
      Масло моторное НС Special Tec LL 8054, 1 л, вязкость 5W-30
      • -680 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      790 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30
      1 190 ₽
      Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Генератор HUSQVARNA G5500P 9676652-01 применяется в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Устройство имеет силовую розетку на 32А для подключения мощного строительного инструмента. Счетчик моточасов позволяет контролировать отработанные часы для проведения своевременного технического обслуживания. Колеса и ручки обеспечивают легкое и быстрое перемещение генератора по рабочей площадке.

        Преимущества

        • 100% медная обмотка
        • Эффективное электроснабжение домов и рабочих площадей
        • Интуитивно понятная панель управления
        • Автоматический выключатель по току
        • Металлический топливный бак с указателем уровня топлива