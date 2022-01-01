Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01
Арт. О00000013841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
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- Генератор HUSQVARNA G5500P 9676652-01 применяется в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Устройство имеет силовую розетку на 32А для подключения мощного строительного инструмента. Счетчик моточасов позволяет контролировать отработанные часы для проведения своевременного технического обслуживания. Колеса и ручки обеспечивают легкое и быстрое перемещение генератора по рабочей площадке.
Преимущества
- 100% медная обмотка
- Эффективное электроснабжение домов и рабочих площадей
- Интуитивно понятная панель управления
- Автоматический выключатель по току
- Металлический топливный бак с указателем уровня топлива