Бензомоторный генератор Husqvarna G5500P 9676652-01

Преимущества

100% медная обмотка

Эффективное электроснабжение домов и рабочих площадей

Интуитивно понятная панель управления

Автоматический выключатель по току

Металлический топливный бак с указателем уровня топлива

Генератор HUSQVARNA G5500P 9676652-01 применяется в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Устройство имеет силовую розетку на 32А для подключения мощного строительного инструмента. Счетчик моточасов позволяет контролировать отработанные часы для проведения своевременного технического обслуживания. Колеса и ручки обеспечивают легкое и быстрое перемещение генератора по рабочей площадке.