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Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
34 990 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
Арт. О00000031164
Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02

Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02

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34 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000031164

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
34 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый генератор HUSQVARNA G1300P 9676649-02 используется в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Установка широко применяется на небольшой строительной площадке, в загородном доме или торговых точках. Счетчик моточасов позволяет контролировать отработанные часы для проведения своевременного технического обслуживания.

    Преимущества

    • 100% медная обмотка
    • Эффективное электроснабжение домов и рабочих площадей
    • Интуитивно понятная панель управления
    • Автоматический выключатель по току
    • Металлический топливный бак с указателем уровня топлива