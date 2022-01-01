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Бензиновый генератор Husqvarna G1300P 9676649-02
Арт. О00000031164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1
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- Бензиновый генератор HUSQVARNA G1300P 9676649-02 используется в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Установка широко применяется на небольшой строительной площадке, в загородном доме или торговых точках. Счетчик моточасов позволяет контролировать отработанные часы для проведения своевременного технического обслуживания.
Преимущества
- 100% медная обмотка
- Эффективное электроснабжение домов и рабочих площадей
- Интуитивно понятная панель управления
- Автоматический выключатель по току
- Металлический топливный бак с указателем уровня топлива