Преимущества

100% медная обмотка

Эффективное электроснабжение домов и рабочих площадей

Интуитивно понятная панель управления

Автоматический выключатель по току

Металлический топливный бак с указателем уровня топлива

Бензиновый генератор HUSQVARNA G1300P 9676649-02 используется в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Установка широко применяется на небольшой строительной площадке, в загородном доме или торговых точках. Счетчик моточасов позволяет контролировать отработанные часы для проведения своевременного технического обслуживания.