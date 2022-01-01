Генератор CHAMPION IGG950 представляет собой надежное оборудование, которое служит в качестве источника резервного энергоснабжения. Благодаря небольшим габаритам и весу модель незаменима на отдыхе за городом, в походе или на даче. Для удобства и легкости транспортировки в конструкции аппарата предусматривается наличие ручки эргономичной формы. Опорные ножки выполняют роль демпферов, что гарантирует низкий уровень вибраций во время работы.



Преимущества