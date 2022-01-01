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Генератор Champion IGG950
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion IGG950
    Арт. champion_2749
    Генератор Champion IGG950
    Генератор Champion IGG950
      Генератор Champion IGG950
      Генератор Champion IGG950

      Генератор Champion IGG950

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2749

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.37
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор CHAMPION IGG950 представляет собой надежное оборудование, которое служит в качестве источника резервного энергоснабжения. Благодаря небольшим габаритам и весу модель незаменима на отдыхе за городом, в походе или на даче. Для удобства и легкости транспортировки в конструкции аппарата предусматривается наличие ручки эргономичной формы. Опорные ножки выполняют роль демпферов, что гарантирует низкий уровень вибраций во время работы.

        Преимущества

        • Тип преобразователя тока - инвертор
        • Бесщеточный ротор
        • Экономичный режим
        • Регулировка напряжения - ШИМ
        • Коэффициент мощности -1
        • Стрелочный вольтметр
        • Прочный корпус
        • Легкость дозаправки
        • Высокое качество сборки