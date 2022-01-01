Генератор Champion IGG950
Арт. champion_2749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.37
- Генератор CHAMPION IGG950 представляет собой надежное оборудование, которое служит в качестве источника резервного энергоснабжения. Благодаря небольшим габаритам и весу модель незаменима на отдыхе за городом, в походе или на даче. Для удобства и легкости транспортировки в конструкции аппарата предусматривается наличие ручки эргономичной формы. Опорные ножки выполняют роль демпферов, что гарантирует низкий уровень вибраций во время работы.
Преимущества
- Тип преобразователя тока - инвертор
- Бесщеточный ротор
- Экономичный режим
- Регулировка напряжения - ШИМ
- Коэффициент мощности -1
- Стрелочный вольтметр
- Прочный корпус
- Легкость дозаправки
- Высокое качество сборки