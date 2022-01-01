Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
Арт. О00000038636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
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- Бензиновый генератор VARTEG G3500 5819 предназначен для выработки однофазного переменного тока напряжением 220В и обеспечения им бытовых приборов и электроинструментов. Устройство отличается простотой эксплуатации и обслуживания.
Генератор подойдет для применения в мастерских и гараже, на стройке, на даче, пикнике и пр.
Данная модель имеет прочный корпус и малый вес
Преимущества
- Обмотки двигателя из алюминия
- Оптимальный запас мощности альтернатора
- Автономный режим работы до 8 часов
- Облегченный запуск двигателя
- 4-х тактный бензиновый двигатель OHV
- Антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов
- Усиленная рама диаметром 25 мм
- Индикатор уровня топлива
- Датчик аварийного уровня масла
- Блок AVR — автоматический стабилизатор напряжения
- 2 розетки 230 В / 16 А