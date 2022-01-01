Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500

Преимущества

Обмотки двигателя из алюминия

Оптимальный запас мощности альтернатора

Автономный режим работы до 8 часов

Облегченный запуск двигателя

4-х тактный бензиновый двигатель OHV

Антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов

Усиленная рама диаметром 25 мм

Индикатор уровня топлива

Датчик аварийного уровня масла

Блок AVR — автоматический стабилизатор напряжения

2 розетки 230 В / 16 А

Бензиновый генератор VARTEG G3500 5819 предназначен для выработки однофазного переменного тока напряжением 220В и обеспечения им бытовых приборов и электроинструментов. Устройство отличается простотой эксплуатации и обслуживания.Генератор подойдет для применения в мастерских и гараже, на стройке, на даче, пикнике и пр.Данная модель имеет прочный корпус и малый вес