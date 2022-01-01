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Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
18 490 ₽
25 690 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
    Арт. О00000038636
    Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
    Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
    Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
    Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
      Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
      Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
      Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500
      Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500

      Бензиновый генератор FoxWeld Varteg G3500

      • -7 200 ₽
      18 490 ₽
      25 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000038636

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      • -7 200 ₽
      18 490 ₽
      25 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор VARTEG G3500 5819 предназначен для выработки однофазного переменного тока напряжением 220В и обеспечения им бытовых приборов и электроинструментов. Устройство отличается простотой эксплуатации и обслуживания.
        Генератор подойдет для применения в мастерских и гараже, на стройке, на даче, пикнике и пр.
        Данная модель имеет прочный корпус и малый вес

        Преимущества

        • Обмотки двигателя из алюминия
        • Оптимальный запас мощности альтернатора
        • Автономный режим работы до 8 часов
        • Облегченный запуск двигателя
        • 4-х тактный бензиновый двигатель OHV
        • Антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов
        • Усиленная рама диаметром 25 мм
        • Индикатор уровня топлива
        • Датчик аварийного уровня масла
        • Блок AVR — автоматический стабилизатор напряжения
        • 2 розетки 230 В / 16 А