Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
Арт. О00000035503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.8
- Бензиновый генератор A-iPower AP3100 20203 оснащен компактным гильзованным 4-тактный OHV-двигателем объемом 208 куб. см с ручным стартером. На панели управления находятся две стандартные розетки 230В/16А. Все разъёмы закрыты резиновыми крышками, что защищает их от суровых погодных условий при использовании на улице. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора
Преимущества
- Оснащен автоматами защиты
- Длительный срок службы
- Прочная защитная рама A-iPower AР6500 20206
- Защита от низкого уровня масла