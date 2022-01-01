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Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
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Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Арт. О00000035503
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер

      Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000035503

      Характеристики

      Производитель
      		A-iPower
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор A-iPower AP3100 20203 оснащен компактным гильзованным 4-тактный OHV-двигателем объемом 208 куб. см с ручным стартером. На панели управления находятся две стандартные розетки 230В/16А. Все разъёмы закрыты резиновыми крышками, что защищает их от суровых погодных условий при использовании на улице. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора

        Преимущества

        • Оснащен автоматами защиты
        • Длительный срок службы
        • Прочная защитная рама A-iPower AР6500 20206
        • Защита от низкого уровня масла