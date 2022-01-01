Бензиновый генератор A-iPower lite AP3100, 2.8кВт, 230В/50Гц, ручной стартер

Преимущества

Оснащен автоматами защиты

Длительный срок службы

Прочная защитная рама A-iPower AР6500 20206

Защита от низкого уровня масла

Бензиновый генератор A-iPower AP3100 20203 оснащен компактным гильзованным 4-тактный OHV-двигателем объемом 208 куб. см с ручным стартером. На панели управления находятся две стандартные розетки 230В/16А. Все разъёмы закрыты резиновыми крышками, что защищает их от суровых погодных условий при использовании на улице. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора