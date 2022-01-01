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Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
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Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
    Арт. О00000035502
    Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
    Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
    Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
    Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
    Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
    Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
      Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
      Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
      Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
      Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
      Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
      Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт

      Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000035502

      Характеристики

      Производитель
      		A-iPower
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор A-iPower A3500X 20104 - отличное решения для населенных пунктов, где часто отключают электрическую энергию

        Преимущества

        • Также эта станция подходит для питания дачных домиков
        • Модель уникальна, так как может выдержать 7,4 кВт пусковой мощности, что делает ее подходящей для подключения техники, требующей высоких пиковых значений мощности
        • Генератор оборудован автоматом защиты, предотвращающим поломку техники при перегрузке