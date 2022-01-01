Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт

Преимущества

Также эта станция подходит для питания дачных домиков

Модель уникальна, так как может выдержать 7,4 кВт пусковой мощности, что делает ее подходящей для подключения техники, требующей высоких пиковых значений мощности

Генератор оборудован автоматом защиты, предотвращающим поломку техники при перегрузке





Бензиновый генератор A-iPower A3500X 20104 - отличное решения для населенных пунктов, где часто отключают электрическую энергию