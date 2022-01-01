Бензиновый генератор A-iPower А3500Х, 3кВт 230/50Гц, ручной старт
Арт. О00000035502
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.8
- Бензиновый генератор A-iPower A3500X 20104 - отличное решения для населенных пунктов, где часто отключают электрическую энергию
Преимущества
- Также эта станция подходит для питания дачных домиков
- Модель уникальна, так как может выдержать 7,4 кВт пусковой мощности, что делает ее подходящей для подключения техники, требующей высоких пиковых значений мощности
- Генератор оборудован автоматом защиты, предотвращающим поломку техники при перегрузке