Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
Арт. О00000035504
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Стартер
|ручной
|
Расход топлива, л/ч
|3.69
- Бензиновый генератор A-iPower AР5500 20204 удобен в использовании за счет наличия розеток с силой тока 16 и 32 А. Это позволяет запускать мощные устройства при подключении к генератору. Наличие цифрового дисплея облегчает контроль за устройством и упрощает подключение новых потребителей
Преимущества
- Оснащен автоматами защиты
- Длительный срок службы
- Прочная защитная рама AР5500 20204
- Защита от низкого уровня масла