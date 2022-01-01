Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер

Преимущества

Оснащен автоматами защиты

Длительный срок службы

Прочная защитная рама AР5500 20204

Защита от низкого уровня масла

Бензиновый генератор A-iPower AР5500 20204 удобен в использовании за счет наличия розеток с силой тока 16 и 32 А. Это позволяет запускать мощные устройства при подключении к генератору. Наличие цифрового дисплея облегчает контроль за устройством и упрощает подключение новых потребителей