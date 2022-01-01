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Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
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Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Арт. О00000035504
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
    Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер
      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер

      Бензиновый генератор A-iPower lite AP5500, 5кВт, 230В/50Гц, ручной стартер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000035504

      Характеристики

      Производитель
      		A-iPower
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		3.69
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор A-iPower AР5500 20204 удобен в использовании за счет наличия розеток с силой тока 16 и 32 А. Это позволяет запускать мощные устройства при подключении к генератору. Наличие цифрового дисплея облегчает контроль за устройством и упрощает подключение новых потребителей

        Преимущества

        • Оснащен автоматами защиты
        • Длительный срок службы
        • Прочная защитная рама AР5500 20204
        • Защита от низкого уровня масла