Генератор CHAMPION DG6501E-3
Арт. champion_4599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|дизель
- Дизельный генератор CHAMPION DG6501E-3 представляет собой универсальное мобильное оборудование, которое служит для энергоснабжения различных устройств и приборов. Благодаря медной обмотке ротора и статора модель отличается надежностью и долговечностью. Металлическая силовая рама защищает рабочие узлы агрегата от повреждений при механических воздействиях. На панели управления располагаются стрелочный вольтметр для контроля напряжения и две розетки для быстрого подключения потребителей. Электростартер гарантирует легкий запуск аппарата в любое время года.
Преимущества
- Легкость дозаправки
- Простота эксплуатации
- Высокое качество сборки
- Идеальный вариант для питания приборов высокой мощности
- Клеммы выхода 12 В
- Масляный щуп
- Запуск ручной/электростартер
- Переключатель 400В/230В
- Свеча накаливания (подогрев воздуха во впускном коллекторе)
- Счетчик моточасов
- Датчик давления масла
- Декомпрессор
- Вольтметр
- Указатель уровня топлива в баке
- В комплекте транспортировочные колеса, рукоятки и опоры рамы
- Регулятор напряжения - AVR
- Воздушное охлаждение двигателя