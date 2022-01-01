Преимущества

Легкость дозаправки

Простота эксплуатации

Высокое качество сборки

Идеальный вариант для питания приборов высокой мощности

Клеммы выхода 12 В

Масляный щуп

Запуск ручной/электростартер

Переключатель 400В/230В

Свеча накаливания (подогрев воздуха во впускном коллекторе)

Счетчик моточасов

Датчик давления масла

Декомпрессор

Вольтметр

Указатель уровня топлива в баке

В комплекте транспортировочные колеса, рукоятки и опоры рамы

Регулятор напряжения - AVR

Воздушное охлаждение двигателя

Дизельный генератор CHAMPION DG6501E-3 представляет собой универсальное мобильное оборудование, которое служит для энергоснабжения различных устройств и приборов. Благодаря медной обмотке ротора и статора модель отличается надежностью и долговечностью. Металлическая силовая рама защищает рабочие узлы агрегата от повреждений при механических воздействиях. На панели управления располагаются стрелочный вольтметр для контроля напряжения и две розетки для быстрого подключения потребителей. Электростартер гарантирует легкий запуск аппарата в любое время года.