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Генератор CHAMPION DG6501E-3
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Генератор CHAMPION DG6501E-3
    Арт. champion_4599
    Генератор CHAMPION DG6501E-3
    Генератор CHAMPION DG6501E-3
      Генератор CHAMPION DG6501E-3
      Генератор CHAMPION DG6501E-3

      Генератор CHAMPION DG6501E-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4599

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор CHAMPION DG6501E-3 представляет собой универсальное мобильное оборудование, которое служит для энергоснабжения различных устройств и приборов. Благодаря медной обмотке ротора и статора модель отличается надежностью и долговечностью. Металлическая силовая рама защищает рабочие узлы агрегата от повреждений при механических воздействиях. На панели управления располагаются стрелочный вольтметр для контроля напряжения и две розетки для быстрого подключения потребителей. Электростартер гарантирует легкий запуск аппарата в любое время года.

        Преимущества

        • Легкость дозаправки
        • Простота эксплуатации
        • Высокое качество сборки
        • Идеальный вариант для питания приборов высокой мощности
        • Клеммы выхода 12 В
        • Масляный щуп
        • Запуск ручной/электростартер
        • Переключатель 400В/230В
        • Свеча накаливания (подогрев воздуха во впускном коллекторе)
        • Счетчик моточасов
        • Датчик давления масла
        • Декомпрессор
        • Вольтметр
        • Указатель уровня топлива в баке
        • В комплекте транспортировочные колеса, рукоятки и опоры рамы
        • Регулятор напряжения - AVR
        • Воздушное охлаждение двигателя